Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) разом з артистом "Квартал 95" Євгеном Кошовим вирішили знову попрацювати разом, записавши кумедне відео.

Українські артисти стали ведучими шоу "Ліга Сміху", передає Politeka.net. Ведучим програми з 2019 року став Євген Кошовий, а в 2021 році - до нього приєднався Потап.

За словами українського репера, він отримав величезне задоволення, ставши ведучим шоу. Примітно, що раніше репер був тренером команд учасників.

У своєму Instagram Потап опублікував відео, в якому він зобразив головного героя фільму "Форест Гамп". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Потап сидів на лавочці, коли на зупинку під'їхав автобус і з нього вийшов Кошовий.

"Привіт! Мене звати Олексій. Олексій Потапенко. Хочете цукерки? Я можу їх з'їсти мільйон. Мама каже, "Ліга Сміху" - це як коробка цукерок команд. Ніколи не знаєш, що всередині", - сказав Потап.

"Хорош, Льохо! Будь ласка, я тебе прошу! На! Вчи сценарій! "Ліга сміху" друга гра сезону, чотири команди, три конкурси: полотно, пісня і обов'язкова імпровізація. Ми - ведучі!",- поставив на місце Потапа Кошовий, відіграючи роздратування.

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