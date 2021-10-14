Відома українська співачка і учасниця "Танців з зірками" Джамала з посмішкою на обличчі відповіла на хейтерські коментарі в соцмережах.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Джамала в програмі "ЖВЛ" відповіла на хейтерські коментарі користувачів соцмереж. І треба сказати, зробила це дуже гідно і з посмішкою на обличчі. Так, за словами співачки, вона не живе для того, щоб комусь сподобається, так що особливо не приймає критику близько до серця.

Так серед іншого Джамалу розкритикували за Відверті образи після 30 років, мовляв, вона інша. На це артистка відповіла: "Хм... Камон, ви що Спортивна машина, ви ставите собі якийсь обмежувач? Я ні! Мені завжди 18!".

Також один з коментарів звучить так: "Навіщо так кричати? Нормально ж співати можна. Саніну і Кароль приємніше слухати". На це Джамала відповіла дуже оригінально: "У нас є ціла Джамала, ціла Саніна, і ціла Кароль. Це ж круто!".

Були також коментарі хейтерів, з якими артистка навіть погодилася. Так, один з них стосується її панчохи, мовляв, без неї краще. На це Джамала зізналася і погодилася, що їй дійсно краще без чубчика.

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