Співачка Оля Полякова, учасниця четвертого сезону "Танців з зірками", вирішила відправитися в салон, де звернулася до українців за модною порадою.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною співачкою. Зірка активно займається творчістю, а останній сингл "доросла дівчинка", на який артистка зняла кліп, набрав більше 4 мільйонів переглядів в Ютуб. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Оля показала, як сиділа в салоні у стиліста. Полякова показала чубок, яка вже лізла на очі. Після цього зірка прибрала її в сторони, показавши варіант, коли можна відростити волосся. Але в підсумку Оля подумала, що потрібно чубок підстригти. У цей момент на тлі можна побачити підкачаного стиліста в майці.

"Ну що, дівчатка, стрижемо чубок або ось так от, відрощуємо. Або стрижемо. Думаю, що стрижемо", - поділилася думками Оля Полякова в сторіс, яке опублікувала в Instagram.

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