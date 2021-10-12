Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками важливим досягненням - вона зібрала свій перший мільйон передплатників в YouTube.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розпаду групи "Время и Стекло" зібрала перший мільйон передплатників на своєму YouTube-каналі. За це зірка отримала "золоту кнопку", чим поспішила похвалитися своїм шанувальникам в Instagram.
На фотографіях щаслива Надя тримає в руках табличку з "золотою кнопкою", видно, що вона в захваті від свого досягнення. Перед камерою красуня з'явилася в теплій домашній кофті з довгими рукавами, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до фотографій Дорофєєва написала: "Нарешті приїхала золота кнопка від YouTube за мій перший мільйон передплатників! Спасибі, що дивіться і підтримуєте – я і правда обожнюю свій канал і багато сил в нього вкладаю. Що хотіли б там бачити крім музичного матеріалу?". Шанувальники тут же почали коментувати публікацію зірки, вітаючи її з таким досягненням. Не став мовчати і чоловік співачки Володимир Дантес, він написав: "Вітаю". Також прокоментувала фото дружина Монатика Ірина, яка залишила яскраві емодзі.
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