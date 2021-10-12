Хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як проводить час з п'ятирічним сином Леоном, якого зірка посадив до себе на коліна, щоб хлопчик зміг взяти управління.
Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним вітчизняним хореографом, а також суддею "Танців з зірками". Зірка досить популярний, а за його блогом стежать сотні тисяч фанатів в соціальній сторінці Instagram.
На нових фото Влад показав, як проводить час з сином Леоном. Яма відносно недавно почав показувати обличчя малюка. Але тепер можна часто побачити зовнішність хлопчика і цей раз не став винятком. На нових фото Влад і Леон каталися на розкішному моторному човні. Леон сидів за кермом, перебуваючи в колінах у Влада.
"Ах, літо ... і щастя бути поруч з сином!.. Люблю!..",- написав Влад.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Скільки щастя !!!", "Який гарний", "тобі гарний син"," синулька копія тата", "ти супер", " а малому дати управління не небезпечно?".
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