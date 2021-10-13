Українська співачка Надя Дорофєєва, дружина Володимира Дантеса, яка нещодавно набрала мільйон передплатників на Ютуб, показала ефективне тренування з подружкою Ніною.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною вітчизняною співачкою. Зірка зараз будує активно сольну кар'єру після розпаду групи"Время и Стекло". Сьогодні співачка в Instagram похвалилася, що отримала золоту кнопку від Ютуб за мільйон передплатників.

Тепер Надя показала в Instagram, як провела тренування з подружкою Ніною. Дорофєєва була в топіку і вузьких шортиках.

"Привіт хлопці, Привіт всім. Ми звичайно ж почекаємо поки Instagram буде включатися. Зазвичай він включається секунд, здається, 30. Всім привіт ще раз, хлопців. Спасибі всім, хто там приєднався в прямий ефір. Поруч зі мною стоїть прекрасна Ніна Радзієвська, з якою я треню з моменту карантину", - привіталася Надя і розповіла про свого тренера.

"Тренування. Показують своє тренування з Надею", - написала Дорофєєва.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"У деяких моментах було дуже складно, але ви так мотивуєте, що не могла залишатися",

"Це просто вогонь", " дівчатка ви такі молодці. Робила разом з вами, було дуже корисно!".

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