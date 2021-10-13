Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла про неприємності в житті, нічого не приховуючи.

Так, 36-річна зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і комедії "Свінгери" поділилася наболілим у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Саліванчук розповіла про проблеми з молодшим сином та аварію, в яку нещодавно потрапила.

Зокрема, зірка відповіла на питання одного з підписників: "У вас все так класно або це лише на камеру?".

"Ні, у мене не все так класно і взагалі, напевно, немає таких людей, у яких 100% все класно. Завжди є якісь проблеми. Ось, я всю ніч не спала, тому що у Микити знову ріжуться зуби. Зараз їду до лікаря з двома дітьми. Без машини, тому що вона у мене досі, десятий день, на ремонті, тому що бігла собачка і зламала мені бампер", - поділилася подробицями Анна, додавши, що "собачка - жива".

"Завжди є якісь проблеми, і я на камері не завжди така щаслива, я показую ті моменти, які мене мучать", - додала дружина продюсера "Квартал 95".

Відзначимо, навесні цього року Саліванчук пережила сильне потрясіння - їй знадобилася складна операція на хребті по заміні диска і видаленню грижі. Перед втручанням вона відчувала сильні болі, у неї віднялася рука і почав падати зір. Операція пройшла вдало і, відновившись, Анна повністю прийшла в норму.

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