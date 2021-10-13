Новий суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський розповів, як його побили в Києві під час участі в українському шоу "Холостяк".

Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф Макс Чмерковський, який став новим суддею шоу" Танців з зірками", показав у своїх Instagram-сторіс анонс нового інтерв'ю у Слави Дьоміна. У ролику хореограф виділив один з фрагментів цієї бесіди, в якому розповів про побиття.

Виявилося, що у 2011 році, коли Макс був головним героєм першого сезону українського "Холостяка", його побили в Києві. За словами танцюриста, він пішов в один з нічних клубів, коли до нього підійшла мила дівчина і попросила сфотографуватися.

"Я пам'ятаю, коли я тут був, на вашому "Холостяку", і я, коли пішов в якийсь клуб, до мене підійшла якась дівчина, попросила фотографію. І я, коли з нею стояв, підійшов її чоловік і дав мені в морду", - згадує Макс історію десятирічної давності.

Нагадавши, Макс Чмерковський показав свої найстильніші образи для ефірів "Танців з зірками": "Незаконно бути таким гарячим!".

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