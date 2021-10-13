Колишня учасниця шоу "Холостяк-11", головним героєм якого був Михайло Заливако, Ліза Крутікова не стримала емоцій і поділилася відвертим зізнанням.

Гімнастка Ліза Крутікова разом з іншими учасницями проекту боролася за серце "холостяка", передає Politeka.net. Дівчина покинула шоу через те, що, на думку Заливако, вона висловлювала йому багато претензій.

У нових сторіс дівчина розповіла, що зараз займається з психологом.

"Насправді дуже важко такій сильній людині, як мені, визнавати свої слабкі сторони. І в ході сесій я частіше помічаю, що злюся в основному на себе, хоча повинна на інших», - зізналася дівчина зі сльозами на очах.

Ліза зізналася, що довгий час відмовлялася звертатися до психолога.

Нагадаємо, після участі в» Холостяку "Ліза прийшла на інший проект - "Україна має талант". Там вона змусила суддів і глядачів кричати від захвату.

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