Звістка, що "Холостячка" Ксенія Мішина побралася з переможцем цього шоу Олександром Еллертом, з яким нібито розлучилася ще влітку, облетіло Мережу.

32-річна Мішина і 34-річний Еллерт намагаються приховувати особисте життя, не вдаючись у подробиці, чому розлучилися і що між ними відбувається зараз. Тим не менш, шанувальники пари регулярно знаходять все нові й нові докази їх примирення. А днями і зовсім всі заговорили про заручення.

Еллерт опублікував "сторіз" в Instagram, в якому розповів, що нарешті зважився на важливий крок у житті. Тут же, в пості, він подякував майстерні декору і флористики та аккаунту з вертолітними прогулянками. Ксенія після цього засвітила каблучку на пальці.

Через кілька днів обранець Мішиної знову заговорив про щастя.

"Тільки щасливі люди зроблять цю країну щасливою! А потім і весь світ!"©️ Не пам'ятаю, де я почув цю фразу, але тепер живіть і ви з нею)) Живіть і щасливійте🙃", - підписав він свіже фото, яке опублікував у своєму мікроблозі, передає Politeka.net.

Користувачі поцікавилися у переможця "Холостячки", чи правда, що вони з Ксенією скоро одружаться.

"Саша, чого всі пишуть що ви з Ксюшею заручилися?) Зізнавайтеся!😂",- написала одна з фанаток.

"Ооо, тепер і я буду хоч в курсі)", - віджартувався у відповідь Еллерт.

Інші також приєдналися до обговорення:

"У телеграм-каналі сьогодні написали що вони заручилися і тут же сьогодні оф група холостяка написала що вони помирилися)) і на сайті нового каналу побачила новину, що швидше за все вони заручилися і тд) - 👏ну здорово! Це дуже приємні новини, щасливі ❤️ - ну набралися б сміливості заявити вже)) - Саша, від нас нічого не приховаєш 😏 💍 - та давайте вже! Вся країна чекає! 🙌 - ось це Ви Шерлоки, але буде круто якщо це правда - А щасливий який!🔥".

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