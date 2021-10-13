Українська співачка, блогер і актриса Надя Дорофєєва, дружина артиста Володимира Дантеса, вперше розповіла про операцію, яку їй довелося перенести

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва звернулася до українців на своїй сторінці в Instagram.

"Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам.

Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала всіма можливими способами... і тільки недавно прийняла і полюбила. Цей шрам нагадує мені про те, що 4 роки тому в моєму житті трапилася фіброаденома і подальша операція з її видалення», - розповіла співачка.

Фіброаденома є найбільш поширеним доброякісним утворенням в молочній залозі.

Дорофєєва закликала жінок уважно ставитися до свого здоров'я, і регулярно проходити обстеження.

"Регулярні чек-апи суперважливі, це наш шанс вчасно виявити проблему! Днями я була на щорічному огляді у свого мамолога» і Вам нагадую", - підкреслила артистка.

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