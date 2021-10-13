Ось це так!

Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) викликала фурор, похвалившись чудовою фізичною підготовкою і зробивши важливе оголошення.

36-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, в яких розповіла про свої пригоди у Львові і продемонструвала елемент з йоги, в якій вже встигла досягти успіху, передає Politeka.net.

Шанувальники Кароль, мабуть, поцікавилися її станом, і співачка поспішила відповісти: "Як настрій?,- перепитала вона. - У мене сьогодні була класна йога, зараз дещо покажу".

На наступному кадрі Тіна постала в складній позі з йоги, утримуючи вагу тіла, стоячи на двох руках. При цьому співачка підняла ноги вгору, зобразивши з них химерну композицію.

Також Кароль похвалилася прем'єрою пісні з артистом Ivan NAVI. Заради зйомок кліпу зірка приїхала в рідне місто Івана, Львів.

"Хто ще не дивився прем'єру з Ivan NAVI, дивіться. У нас таке mood-відео, прогулянка Львовом. Помилуйтеся - гарне місто, послухайте ремікс і всім бажаю гарного дня", - закликала Тіна.

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