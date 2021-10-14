Українська актриса Ольга Сумська, Народна і заслужена артистка України, розповіла, що думає про участь солістки KAZKA в "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною вітчизняною актрисою. Зірка знялася в десятках картин і продовжує плідно працювати в театрі і кіно. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах, які Ольга опублікувала в сторіс, Сумська показала солістку Kazka Олександру зарицьку. Співачка була в сукні-вишиванки і крутилася перед актрисою, показуючи свій образ.

"Хто до нас прийшов. Моя кішечка, вболіваємо за тебе. Вчора посилала смски. Але яка форма, лебідушка, та кішечка. Ще кілька тижнів і ти будеш, не знаю, як Кухар", - сказала Сумська.

"Не хочу як Кухар", - відповіла Зарицька.

"Удачі зайка", - підсумувала розмову Ольга Сумська.

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