Ольга Сумська, яку визнали народною і заслуженою артисткою України, показала двійника Вєрки Сердючки, записавши кілька сторісів Instagram.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою, яка радує своєю творчістю більше 30 років. Зірка знялася в десятках картин і зіграла безліч ролей в театрі і не збирається зупинятися. У 2020 році Ольгу визнали навіть "актрисою року" за версією Celebrity Award. Не забуває Сумська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Ольга показала, актора, який грав двійника Вєрки Сердючки. Євген, так звуть актора, з бородою і вусами був у знаменитому костюмі Сердючки і з зіркою на голові.

"Женчик, чесно, я в шоці. Друзі, подивіться, який подаруночок я отримала в крайній день. Брендований. На, потримай. Сумська та блогери. Любов і блогери. Я зворушена", - сказала Ольга.

"Спасибі сердечно за подарунок в крайній день зйомок", - написала Ольга.

Зазначимо, що картину "любов і блогери" знімає Володимир Остапчук. Ольга Сумська отримала у фільмі одну з головних ролей, за якою вона пані Тама - директриса клубу в місті Кагаплик.

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