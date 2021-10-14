Дружина головного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун влаштувала спекотну фотосесію після народження дочки.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель Даша Хлистун, яка у квітні цього року народила дочку своєму чоловікові герою шоу "Холостяк" Максу Михайлюку, порадувала шанувальників кадрами зі зйомок, на яких з'явилася в зухвалому образі. Треба сказати, що модель просто вразила фанатів тим, як швидко повернулася у форму після пологів, але ж під час вагітності дівчина набрала близько 20 кілограмів.

На нових кадрах в Instagram-сторіс Дашу можна побачити на зйомці в цікавій локації, вона екстравагантно позує, поки фотографи бігають навколо неї. Перед камерою красуня з'явилася у відвертому образі - на ній довге чорне пальто, під яким схоже нічого немає. На ногах моделі темні панчохи і шпильки, а на руках червоні рукавички. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

"Fall in love", - підписала одну з Сторіс Даша, що перекладається, як "Закохуюся".

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