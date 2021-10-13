Відома українська співачка Аліна Гросу, яка стала однією з суддів у проекті "Співають усі", здивувала зовнішністю після пережитої трагедії.

Популярна виконавиця виступає на сцені з раннього віку, передає Politeka.net. Зараз Аліна Гросу не тільки співачка, але і актриса.

Зірка також активно веде свій Instagram, зараз на неї підписані 467 тисяч користувачів мережі. З фоловерами зірка ділиться не тільки приємним, але і тим, що її ранить.

Так, 3 жовтня Аліна Гросу розповіла про трагедію в родині. Виявляється, у співачки померла бабуся, Клавдія Іванівна. Артистка зізналася, що родичка залишила приємний слід в її серці.

Після пережитого горя красуня вирішила змінити зовнішність. У новому сторі Instagram Гросу постала кучерявою брюнеткою. Зірка пограла з камерою, підморгуючи в неї і виставляючи язик.

"Трошки шок-контенту. Як вам?)", - написала співачка.

Кадри не зібрали лайків і коментарів, так як в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Аліна Гросу, в основному, випускає ліричні пісні і знімає на них кліпи. У багатьох кліпах брав участь її коханий актор Роман Полянський.

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