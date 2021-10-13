Відома українська співачка Аліна Гросу, яка стала однією з суддів у проекті "Співають усі", здивувала зовнішністю після пережитої трагедії.
Популярна виконавиця виступає на сцені з раннього віку, передає Politeka.net. Зараз Аліна Гросу не тільки співачка, але і актриса.
Зірка також активно веде свій Instagram, зараз на неї підписані 467 тисяч користувачів мережі. З фоловерами зірка ділиться не тільки приємним, але і тим, що її ранить.
Так, 3 жовтня Аліна Гросу розповіла про трагедію в родині. Виявляється, у співачки померла бабуся, Клавдія Іванівна. Артистка зізналася, що родичка залишила приємний слід в її серці.
Після пережитого горя красуня вирішила змінити зовнішність. У новому сторі Instagram Гросу постала кучерявою брюнеткою. Зірка пограла з камерою, підморгуючи в неї і виставляючи язик.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
"Червону зону" карантину вводять в Україні з 15 жовтня: де і які заборони діятимуть
Пішла з життя знаменита артистка і дружина легендарного Вахтанга Кікабідзе: "Я тебе люблю..."
Суддя "Співають всі" Приходько готується знову стати мамою: "Ви б бачили обличчя мого чоловіка..."
Обірвалося життя зірки "Службового роману", деталі трагедії: "Раптово відчула себе погано"
"Трошки шок-контенту. Як вам?)", - написала співачка.
Кадри не зібрали лайків і коментарів, так як в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Аліна Гросу, в основному, випускає ліричні пісні і знімає на них кліпи. У багатьох кліпах брав участь її коханий актор Роман Полянський.
Раніше Politeka писала, що суддя " Співають всі " Аліна Гросу осідлала єдинорога на відпочинку з коханим
Нагадаємо, що Гросу несподівано здалася у весільній сукні, кадри з салону
A ще Politeka повідомляла, що Аліну Гросу вся в чорному вразила кадрами в суто чоловічій компанії