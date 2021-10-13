Співачка Міла Нітіч, зірка "Голосу країни", показала себе і поділилася сумними емоціями в новій публікації, яку зробила в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є українською співачкою. Зірка ще в 2008 році почала пробувати свої сили в шоу-бізнесі, прийшовши на проект "Шанс". Після цього артистка приходила в кілька талант-шоу, де заявляла про себе, а також брала участь в національному відборі на "Євробачення". Зараз зірка знімається в" Співають всі", де увійшла в" зоряну сотню", капітан якої Наталія Могилевська. Не забуває Нітіч і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Міла показала тільки своє обличчя. Чуттєве фото Нітіч супроводила чуттєвим текстом:

"Кожна людина іноді приходить до того що ж робити далі? Куди рухатися, про що писати

Зараз відчуття повної порожнечі і невідомості

Можливо це осіння хандра. Можливо у мене авітаміноз і я себе накручую, але іноді просто опускаються руки!

Моя найсильніша підтримка і найпотужніший вітамін це мої люди і моя аудиторія!

Я хочу знати, про що Вам цікаво читати мене тут ?!

P. S. За що ви Мене любите ?! Ваша М", - написала Міла.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Люблять не за щось, а тому що. співай, пташка, співай", " мені дуже подобатися, як ви співаєте. Неймовірний вокал".

Нагадаємо, Міла Нітіч з "Голосу країни" зробила гучне зізнання про участь у шоу "Співають всі"

А ще Politeka повідомляла, що екс-учасниця "Голосу країни" Міла Нітіч повідомила про вибухи в центрі Києва

Також Politeka писала, що Міла Нітіч після конфлікту з Поляковою висловилася про Могилевську



