Публіка затамувала подих в очікуванні, коли актриса Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт офіційно оголосять про свої заручини.
Як відомо, любов 32-річної Мішиної і 34-річного Еллерта зародилася ще на проекті "Холостячка" рік тому. Через тиждень після фіналу парочка вже жила разом. За час відносин вони пережили кілька великих сварок і навіть одне розставання.
Минуло три місяці, як Ксенія заявила про розрив з Олександром, але останнім часом в Мережі все частіше заговорюють про їх примирення. Більш того, з'явилася інформація, що вони побралися. У недавніх "сторіз" Еллерт розповів про найважливіші в його житті півгодини, і що у нього все вийшло і тепер він щасливий. При цьому, тут же в пості, коханий "Холостячки" подякував салон флористики і аккуант з вертолітними прогулянками. Мішина після цього у себе в Instagram засвітила обручку.
Шанувальники вважають, що скоро парочка зіграє весілля, і бурхливо обговорюють можливу подію в мережі, передає Politeka.net. Зокрема, знайшлася нібито "сусідка" Мішиної і Еллерта, яка видала нові деталі про заручини:
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Чотири області на межі введення суворого карантину: хто в антилідерах по зараженню
"Мастер Шеф" Мартиновська розкрила рецепт оселедця під шубою, як зі шведського ресторану: "Це шедевр"
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина засвітила його з маленькою дівчинкою на руках: "Моя дитинка ще..."
"І вони як би сильно і не розходилися, це все бачили))🔥 🔥 🔥"
"Всі ці" розставання " тільки для того щоб викликати вже згасаючий інтерес до їх пари. Це особисто моя думка"
"Рада за них. Саша дуже гідний чоловік!"
"Весіллю бути"
"Більш того, він їй зробив пропозицію 2 дні тому)) - де ви це побачили? - Ви це на власні очі бачили? Тому що Саша говорить загадками. Нічого не зрозуміло, але цікаво.❤️ - вони живуть через під'їзд"
Втім сам Еллерт пізніше розвіяв всі чутки і домисли про їх майбутнє весілля. За його словами, подія, яка бурхливо обговорювалася серед шанувальників їх пари була зовсім не заручинами, а романтичним сюрпризом, про який Мішина мріяла ще з часів зйомок "Холостячки".
Нагадаємо, що Еллерт і Мішина вперше після розставання несподівано з'явилися разом: "у неї все болить..."
Як повідомляла Politeka, Еллерт вперше висловився про таємні заручини з Ксенією Мішиной: "а щасливий який!"
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в короткій весільній сукні похвалилася новим "статусом"