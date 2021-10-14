Публіка затамувала подих в очікуванні, коли актриса Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт офіційно оголосять про свої заручини.

Як відомо, любов 32-річної Мішиної і 34-річного Еллерта зародилася ще на проекті "Холостячка" рік тому. Через тиждень після фіналу парочка вже жила разом. За час відносин вони пережили кілька великих сварок і навіть одне розставання.

Минуло три місяці, як Ксенія заявила про розрив з Олександром, але останнім часом в Мережі все частіше заговорюють про їх примирення. Більш того, з'явилася інформація, що вони побралися. У недавніх "сторіз" Еллерт розповів про найважливіші в його житті півгодини, і що у нього все вийшло і тепер він щасливий. При цьому, тут же в пості, коханий "Холостячки" подякував салон флористики і аккуант з вертолітними прогулянками. Мішина після цього у себе в Instagram засвітила обручку.

Шанувальники вважають, що скоро парочка зіграє весілля, і бурхливо обговорюють можливу подію в мережі, передає Politeka.net. Зокрема, знайшлася нібито "сусідка" Мішиної і Еллерта, яка видала нові деталі про заручини:

"І вони як би сильно і не розходилися, це все бачили))🔥 🔥 🔥"

"Всі ці" розставання " тільки для того щоб викликати вже згасаючий інтерес до їх пари. Це особисто моя думка"

"Рада за них. Саша дуже гідний чоловік!"

"Весіллю бути"

"Більш того, він їй зробив пропозицію 2 дні тому)) - де ви це побачили? - Ви це на власні очі бачили? Тому що Саша говорить загадками. Нічого не зрозуміло, але цікаво.❤️ - вони живуть через під'їзд"

Втім сам Еллерт пізніше розвіяв всі чутки і домисли про їх майбутнє весілля. За його словами, подія, яка бурхливо обговорювалася серед шанувальників їх пари була зовсім не заручинами, а романтичним сюрпризом, про який Мішина мріяла ще з часів зйомок "Холостячки".

Нагадаємо, що Еллерт і Мішина вперше після розставання несподівано з'явилися разом: "у неї все болить..."

Як повідомляла Politeka, Еллерт вперше висловився про таємні заручини з Ксенією Мішиной: "а щасливий який!"

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в короткій весільній сукні похвалилася новим "статусом"