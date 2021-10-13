Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк створив петицію про заборону російських артистів в Україні, і похвалився кількістю зібраних голосів.

Ігор Кондратюк розповів, що створив петицію про заборону виступів російських артистів в Україні, передає Politeka.net. За словами телеведучого, документ зібрав потрібну кількість голосів - 25 тисяч.

"Моя петиція набрала необхідну кількість голосів - 25000. Всім, хто поставив свій підпис - спасибі за розуміння моєї позиції! Чекаємо відповіді Президента Зеленського☝️️️", - написав Кондратюк у своєму Instagram.

Майже за добу публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Примітно, що багато хто розкритикував ідею Ігоря Кондратюка, і жорстко "атакували" його в коментарях:

"А моя бабуся називала вас розумною людиною) вибачте, звичайно, але вважаю це абсурдом", " Кондратюку подобається розпалювати пристрасті! Сидів би собі і рекламував далі "промчик-ціни горобчик "(соромно!). Так ні ж, йметься людині-жаба душить!", "Дійсно. Всі біди від того, що приїжджає Машина часу, Гребенщиков, ДДТ. (ДО РЕЧІ, музиканти, які не виступають в Криму з принципу і люди, які люблять і підтримують Україну)🤔. От би їх заборонити!!!", "Ігоре, цікаво чому ви Така розлючена людина????".

Нагадаємо, Кондратюк з "Х-Фактора" і "Караоке на Майдані" познущався над українцями, покинувши країну

Як повідомляла Politeka, російські артисти за крок від заборони в Україні через Кондратюка

Також Politeka писала, що Кондратюк поставив на місце "постраждалу від цькування в Україні" Ані Лорак