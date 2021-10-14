У минулому ефірі "Холостячки" Злата Огневич з'явилася в "старій" сукні з власного гардеробу, проте все одно отримала критику-глядачі не перестають порівнювати зірку з її попередницею Ксенією Мішиною.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич раніше осоромилася перед глядачами, з'явившись на зйомках "Холостячки" в нарядах, які раніше глядачі бачили на учасницях шоу "Холостяк". Тепер же уважні шанувальники шоу помітили, що співачка в останньому епізоді з'явилася в сукні з власного гардеробу, в якому її бачили раніше.

На фан-сторінці в Instagram, присвяченій проекту, опублікували кадри зі Златою, на яких її можна побачити в короткій чорній сукні з рукавами, декорованими пишними пір'ям. Виявилося, що співачка виходила у світ в цьому вбранні в 2019 році, а тепер з'явилася на зйомках "Холостячки".

У коментарях почали бурхливо обговорювати образи Злати на проекті, багатьох обурило, що стилісти наряджають учасниць шоу в одні й ті ж наряди: "У Ксюші були цікавіше образи", "Поки це найкраще, що на ній було. Подивимося далі", "Також вона була в своєму одязі на побаченні з Олександром і Олегом, в капелюшку, білих штанях", "Красиві, стримані образи, Злата неймовірна красуня".

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