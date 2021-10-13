П'ятий тиждень поспіль реаліті-шоу "Екси" з ведучими Олександром Педаном і Наталією Єжовою розбурхує глядачів, показуючи виворіт відносин.

На офіційній сторінці "Ексів" в Instagram опублікували фото пари, яка залишила шоу на цьому тижні, передає Politeka.net.

П'ятий ефір був присвячений інтимним одкровенням і всьому, що пов'язано з цією складовою відносин. У номінації опинилися дві пари: ведучі та учасники одноголосно проголосували проти однієї з них - Дениса Ходаковського та Марії Красносельської.

Пара провалила випробування.

"З самого початку проекту Маша постійно вимагала від Дениса те, що їй потрібно, просто абсолютно різними способами", - впевнена Єжова, яка не помітила в їх парі ніяких позитивних зрушень за стільки днів.

Педан теж зізнався, що відчував, що проживає «день бабака».

Користувачі з ентузіазмом обговорюють виліт Дениса та Маші:

"Слава богу, а то ця дівка задовбала зі своєю маленькою дівчинкою..."

"Давно пора... ще на 2 ефірі"

"Як на мене ця пара без емоцій, не вирішували свої проблеми взагалі... Жаль"

"Я сподіваюся, наступні будуть пара Ілони, дуже неприємно дивитися на їх пару"

Нагадаємо, учасник шоу "Екси" осоромився перед дівчиною: "він же цю пісню Ксенії Мішиної співав"

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