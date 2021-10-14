Співачки до цього дуже дружили

Колишня співачка Ольга Горбачова, дружина продюсера Вєрки Сердючки Юрія Нікітіна, пояснила, чому посварилася з колегою по цеху Іриною Білик.

Так, 40-річна Горбачова, яка цього року заявила про завершення своєї сценічної кар'єри, розповіла "Зірковому шляху" подробиці конфлікту з Білик. Примітно, що остання теж була дружиною Нікітіна (1990 - 1998 рр.). Незважаючи на цей факт, жінки дружили до сварки, Білик навіть була на весіллі свого колишнього з Горбачовою.

Конфлікт між артистками стався сім років тому. Горбачова як ведуча музичної премії YUNA дозволила собі жартувати над Білик за її спиною. Йшлося про численних молодих чоловіків Ірини.

"Але ж це правда. Я ж не розкрила українцям страшну таємницю", - виправдовувалася Ольга.

Білик тоді не залишилася в боргу і публічно відповіла подрузі в соцмережі Фейсбук, порадивши їй для початку "зібрати 15 концертних залів поспіль, а потім блищати інтелектом".

"Я не зрозуміла, чому, якщо можна мені зателефонувати і сказати: "Коза, що ти про мене жартувала? Мені неприємно". Це було б приємніше, ніж публічні звинувачення", - зізнається зараз Горбачова.

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