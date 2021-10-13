Співак Dzidzio (Михайло Хома) продемонстрував свій талант на важливому для України заході, та так, що викликав шквал емоцій у багатотисячного стадіону.
Лідер гурту DZIDZIO для широкої аудиторії обирає невигадливі пісні, де не може продемонструвати свій талант, пише Politeka.net. Однак всі члени колективу, який зараз виступає в жанрі "комедійного антигламурного попа", був так чи інакше пов'язаний з елітарним мистецтвом.
Тому Михайлу Хомі без труднощів може виконати арію в кілька октав, або гімн України.
Так, 12 жовтня артист виконав урочисту пісню на стадіоні "Арена Львів", на матчі між національними збірними України та Боснії і Герцеговини. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
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На кадрах DZIDZIO затягнув пісню, змусивши багатотисячний стадіон ревіти від захвату
"Тільки вперед 💙 💛 Слава Україні", "можна відразу давати 1 місце "за краще виконання Державного Гімну України" 👏 👏 👏 це я розумію рівень! Низький уклін за такий виступ! пишаємося👏 👏 👏 😊", " кращий виконавець гімну! Сподіваюся, Пономарьов не дуже образиться 😚", " так Гімн України не співає ніхто,👏 👏 👏", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, український виконавець Олександр Пономарьов також неодноразово виконував гімн України на важливих заходах.
Нагадаємо, що Дзідзьо здивував заявою і безглуздим виглядом на шоу " Співають всі!"
Також Politeka писала, що DZIDZIO після розлучення викрили в "непристойних пропозиціях" відомій українці
А ще Politeka повідомляла, що розведений Дзідзьо приміряв молодіжний образ і показав, де розважався у вихідний