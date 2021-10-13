Судді нового сезону шоу "Україна має талант" хореограф Євгеній Кот та акторка Ксенія Мішина опублікували спільну світлину під зонтиком у романтичній обстановці.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "СТБ" нещодавно відбулася прем’єра нового сезону талант-шоу "Україна має талант", суддями якого стали акторка Ксенія Мішина, хореограф Євгеній Кот та телеведучий Сергій Притула.

У своєму Instagram суддя Євгеній Кот поділився світлиною із Ксенією Мішиною. Вони постали на сцені, у руках хореограф тримав прозору парасольку, а над ними були мильні бульбашки. Мішина одягнула красивий лавандовий костюм, а Кот постав перед камерами у чорних штанах, білій сорочці та жилетці.

"23-го жовтня на Вас чекає чарівна казка!", - написав хореограф.

Як відомо, саме 23 жовтня відбудеться прем'єра шоу "Україна має талант".

У коментарях суддям шоу зробили багато компліментів.

"Класні🔥", "вже нема сил чекати же ж 😍", "Обожнюю Женічку він класний❤️🙌🔥👏😍 ", "Як мило, ви просто мілашки, одна ніжність, краса! Просто ніжна краса", "Кращі 😍😍😍", - написали в мережі.

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Нагадаємо, що суддя "Україна має талант" Кот показав пристрасне фото з дружиною в незвичайній позі: "Поламаєш".

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