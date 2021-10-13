Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який мріє собі в дружини взяти українку, показав, з ким розділяє зараз своє величезне ліжко.

Як пише Politeka.net, український ресторатор, шеф-кухар і телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво обожнює українок. Зірка розповідав про те, що українки дуже турботливі, сімейні, люблячі, красиві і бачать наскрізь. Ектор настільки захоплений українками, що хоче побудувати сім'ю саме з дівчиною з України.

А на нових сторіс Хіменес-Браво показав, з ким ділить своє величезне ліжко. Ектор на кадрах був у ліжку, в ковдрі можна побачити двох собачок - Чоко і Лупіту.

"Чоко і Лупіта зазвичай не хочуть прокидатися. Тому тримають мене в ліжку до останнього", - написав під кадрами Ектор.

На ще одному сторіс Ектор смажив яйця.

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