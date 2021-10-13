Співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно повернулася до свого колишнього-Бена Аффлека, показала неймовірний образ на радість фанатів.
Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес є однією з найвідоміших у світі актрис і співачок. Зірка увійшла в десятку Форбс, як найбільш високооплачувана актриса. Зірка була заручена з екс - бейсболістом Алексом Родрігесом, але нещодавно розірвала заручини і повернулася до свого колишнього-Бена Аффлека, з яким зустрічалася на початку двохтисячних. За Дженніфер стежать десятки мільйонів фанатів в Instagram. Люди настільки люблять актрису, що заводять фан-сторінки зірки.
Так, на одній з них з'явилися нові фото Лопес. Зірка була у вузькому боді, а зверху накинула прозору сіточку. У добірці було кілька знімків, на яких лопес показала себе у всій красі.
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Фанати поставили сотні лайків і не писали Коментарі.
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