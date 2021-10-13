Відома актриса Ксенія Мішина у стильному образі, яка стала суддею шоу "Україна має талант" поділилася кадрами зі знімального майданчика.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка стала суддею нового сезону шоу "Україна має талант", поділилася в мережі кадрами зі знімального майданчика проекту. Виявилося, що для ефіру цього разу зірка вибрала досить неординарний наряд.

Як видно на кадрах, які Ксенія виклала в Instagram-сторіс, вона прийшла на ефір в цікавій яскраво-рожевій сукні-піджаку, яка на талії оповита вузько темним корсетом з блискучою бахромою. На ногах актриси тонкі темні колготки з цікавим візерунком і високі босоніжки. Її волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

На ньому з кадрів Мішина сидить у гримера і чепуриться перед виходом в студію. Потім вона крокує по знімальному майданчику, демонструючи свій образ в повний зріст. А в кінці Ксенія разом з іншими суддями - Євгеном Котом і Сергієм Притулою - сидять за столиком і щось обговорюють.

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