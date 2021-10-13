Український співак, зірковий детектив шоу «Маска» Олег Винник поділився своєю радістю з українцями і викликав бурю емоцій, кадри артист виставив на своїй сторінці в Instagram

Винник старанно приховує особисте життя. Співак впевнений, що головне - це його творчість, а особисте, має залишатися особистим. Однак у мережі ходять чутки, що він одружений на своїй бек-вокалістці, співачці Таюне (Таїсії Сватко), з якою вони їздять на гастролі, передає Politeka.net.

У новому пості Винник поділився кадрами свого чергового концерту.

"Спасибі, що знаходите для мене час і відкриваєте свої серця! Кропивницький ❤", - написав артист.

Відзначимо, на одному з фото Винник зображений поруч зі своєю бек-вокалісткою.

Знімки викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Нарешті дочекалися, дуже раді за Вас", "ви не ймовірний і дуже крутий артист", "спасибі за пережиті емоції", - пишуть в коментарях.

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