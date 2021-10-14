Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука, який веде проєкти "Маска" і "Співають всі" Христина Гірняк розповіла, як ставиться до недоброзичливців.

Як передає Politeka.net, Христина Гірняк є відомим юристом і також дружиною популярного ведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу на Христина Гірняк опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео. Дівчина часто спілкується з шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Дружину Остапчука запитали, чи розуміє вона, що дражнить своїх хейтерів не тільки красою, а й відвертістю.

"Я вже не раз говорила, що вважаю хейтерів найвідданішими, уважними передплатниками. Я ніяк не переживаю, і не хочу їх дратувати. Але якщо сильно дратую, то ось вам така жабка", - показала Христина Гірняк.

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