Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука, який веде проєкти "Маска" і "Співають всі" Христина Гірняк розповіла, як ставиться до недоброзичливців.
Як передає Politeka.net, Христина Гірняк є відомим юристом і також дружиною популярного ведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі".
Так, цього разу на Христина Гірняк опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео. Дівчина часто спілкується з шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Дружину Остапчука запитали, чи розуміє вона, що дражнить своїх хейтерів не тільки красою, а й відвертістю.
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"Я вже не раз говорила, що вважаю хейтерів найвідданішими, уважними передплатниками. Я ніяк не переживаю, і не хочу їх дратувати. Але якщо сильно дратую, то ось вам така жабка", - показала Христина Гірняк.
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