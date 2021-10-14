Відомий американський хореограф з українським корінням Макс Чмерковський, який став одним з членів журі в новому сезоні "Танців з зірками", висловився з приводу відходу з проекту співачки Ліди Лі.

В останньому ефірі шоу стало відомо, що українська співачка Ліда Лі разом з партнером Олексієм Базелою покидає проект. Так, у шостому випуску "Танців з зірками", який був присвячений кумирам, пара станцювала пасодобль під пісню Тіни Кароль "Выше облаков".

Однак виступ став для пари останнім-за результатами голосування, шостий ефір закінчується для них, і вони йдуть з проекту. Багато хто був обурений її вильотом з шоу, тому своє обурення висловили і одному з суддів – Максу Чмерковському.

Чоловік також висловився в сторіс:

"Ви вже знаєте новини з приводу відходу з проекту Ліди Лі. Мені б хотілося прокоментувати ефір і сказати величезне спасибі всій команді за абсолютно казковий епізод. Але, чомусь мені хочеться висловити свій біль через те, що вийшла з проекту Ліда з партнером Олексієм. Вони цього не заслужили, це була одна з моїх улюблених пар! І я просто не був до цього готовий, я їх більше не побачу".

Сама співачка відреагувала на слова хореографа так: "Немає слів, щоб описати величезну бурю емоцій і почуттів. Величезна подяка за причетність, тепло, досвід і підтримку. Ваші слова-цінність!».

Раніше у своєму Instagram креативний продюсер проекту" Танці з зірками " Володимир Завадюк записав відео-сторіс, в якому розповів, як Ліда Лі і Олексій Базела переживають свій виліт.

"Я йду з павільйону, а вони лежать на паркеті. Дуже сумно, що вони йдуть, але такі правила шоу. Друзі, голосуйте за свої улюблені пари", - розповів Завадюк.

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