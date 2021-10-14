Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, з'явилася в непривабливому вигляді з розпатланим волоссям і потекшим макіяжем.

Тетяна Кравченко знімалася в різних картинах, але особливу популярність їй принесла роль Валюхи Будько в серіалі "Свати", пише Politeka.net.

У артистки збільшилася кількість фанатів, які створюють в мережі присвячені їй сторінки.

Цього разу на одному з фан-акаунтів опублікували фото "Валюхи" зі "Сватів" у непривабливому вигляді. Зірка була з потекшим макіяжем, який нагадував синяк під оком, і розпатланим волоссям. В руках героїня серіалу тримала табличку з написом "Будько".

"Новий сезон не за горами ❤️ а ви чекаєте? 🙏 🏼 ❤ ️ ",- написали автори поста, сполохавши заявою від імені Тетяни Кравченко.

Публікація за день зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дуже! Відключимо всі телефони, домофони і нехай весь світ почекає😂", " не те слово, як чекаємо!", "Дуже-дуже чекаю🥰 🥰 🥰я вже ті всі сезони переглянула раз по 300️ ️ вчора теж дивилася 🥰 🥰 обожнюю Свати💖 💐 💖 💖 💖", "щось Валюха в кримінальщину вдарилася🤣 🤣 🤣 🤣", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Тетяна Кравченко - одна з небагатьох актрис, які вирішили знятися в продовженні серіалу.

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