Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес звикла показувати на червоній доріжці незвичайні і яскраві образи з дизайнерськими сукнями, проте в реальному житті зірка віддає перевагу спортивному стилю.

Дженніфер Лопес за довгі роки своєї кар'єри не раз показувала на прогулянках, чому вона в хорошій формі. Виходячи зі спортзалу, зірка розбурхує фанатів підтягнутою фігурою і спортивним стилем.

Причому на прогулянках Дженніфер з'являється в не менш відкритих образах. Особливо це стосується любові Лопес до коротких топіків і лосин від популярних дизайнерів. У зірки навіть є своя колекція образів для таких прогулянок.

Як можна помітити на фото, представлених на фан-акаунтах, артистка може похвалитися плоским животом не просто так.

"Вона дуже хороша і знає це🔥; найпрекрасніша жінка, красуня ВАУ; уявіть, що ви не лев; а як на мене справжня левиця: Сама від себе кайфує; Ні, ви тільки подивіться на цей живіт!; Фантастична дівчинка! 😊 😊 ; Відмінно виглядає, Джло❤️; красиве відображення».

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Центральними образами Дженніфер завжди залишаються прості луки, які б не відволікали від її обличчя. Щоб звернути увагу саме на шкіру, артистка використовує всі можливі хитрощі і нерідко використовує блиск.

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