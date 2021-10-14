Відомий американський актор Том Круз з'явився на Заході і здивував своїм виглядом шанувальників.

Як передає Politeka.net, Том Круз є відомим американським актором. Він зіграв у безлічі кінопроектів, з яких найвідомішим є Місія нездійсненна з ним у головній ролі.

Так, цього разу на одному з фак-акаунтів актора з'явилися нові фото. На кадрах Том Круз з'явився на одній з ігор з баскетболу.

"Том Круз знову вирішив побешкетувати і вколоти собі ботокс.



Вчора актор був помічений на одній з ігор з бейсболу", - повідомили на акаунті.

Шанувальники залишили безліч коментарів, де помітили його зміни і запідозрили в тому, що він зробив собі ін'єкції краси: "Ну, поїв пончиків людина, з ким не буває! А ви відразу ботокс", " Ну що відразу ботокс, може він просто бухав тиждень..?", "Може його бджоли покусали?", "Після канікул у бабусі, не інакше😂 😂 😂 поправився"," добре, що написали хто це🙃 так би і не дізналася", " як бджоли покусали. Нікому не хочеться старіти, а зіркам тим більше", "сподіваюся це стухне. Раніше мені більше подобалося. І взагалі він мій улюблений актор, не хочу, щоб він переборщив і зіпсував себе".

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