Мама популярного співака Дана Балана Людмила показала бабусю виконавця, яка сьогодні, 14 жовтня, святкує День народження.
Як пише Politeka.net, Людмила Балан є успішною молдавською телеведучою і співачкою. Зірка нещодавно відправила річницю весілля, 30 Вересня, а сьогодні у Людмили ще одна важлива дата-день народження мами, бабусі Дана.
Людмила у себе в Instagram написала зворушливе привітання і показала винуватицю торжества.
"З днем народження, мамо !!!
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Сьогодні мамі виповнюється 89 років !!!
Я відчуваю себе найщасливішою дитиною, тому що можу сказати: "я йду додому до мами !!!»
Коли я приходжу додому, мама,
Ти зігріваєш мене серцем.
З твоєю сльозою, мама
Я все ще хочу заспокоїтися.
Коли я приходжу додому, мама,
Більше нічого не болить.
Я дивлюся на тебе, мамо,
Я схожа на сонечко !!!
Коли я приходжу додому, мама,
Я відчуваю запах хліба.
Спасибі, дорога мама,
Що я знаходжу тебе тут !!!
Я йду додому, мама,
Обійняти тебе, посміхнутися тобі.
Я йду додому мама
Дозвольте мені сказати тобі,
Як сильно я тебе люблю !!!
Я йду до тебе, мамо,
Бажаю багато років !!!
Сьогодні твій день, мама,
Вклоняюся і дякую !!!",- написала Людмила.
На кадрах жінка сиділа в кріслі і щось розповідала. Ролик Людмила супроводила різними картинками.
Фанати почали активно коментувати публікацію:
"Вітаю! Бажаю вашій мамі найголовнішого, міцного здоров'я і довголіття", "Здоров'я і довгих років життя вашої матусі", "довгих років життя вашій мамі. Добра, тепла і здоров'я всій Вашій родині", "де дано? Ми сумуємо за ним в телеграмі", " вітаємо...Молодець...просто красуня!!!!! Міцного здоров'я і довгих років життя.поваги і великої любові від.весь .... бажавши.щоб у правнуків на весіллях танцювала!!!!", "Бабулька красуня! Довгих років життя і міцного здоров'я!".
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