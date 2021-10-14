Мама популярного співака Дана Балана Людмила показала бабусю виконавця, яка сьогодні, 14 жовтня, святкує День народження.

Як пише Politeka.net, Людмила Балан є успішною молдавською телеведучою і співачкою. Зірка нещодавно відправила річницю весілля, 30 Вересня, а сьогодні у Людмили ще одна важлива дата-день народження мами, бабусі Дана.

Людмила у себе в Instagram написала зворушливе привітання і показала винуватицю торжества.

"З днем народження, мамо !!!

Сьогодні мамі виповнюється 89 років !!!

Я відчуваю себе найщасливішою дитиною, тому що можу сказати: "я йду додому до мами !!!»

Коли я приходжу додому, мама,

Ти зігріваєш мене серцем.

З твоєю сльозою, мама

Я все ще хочу заспокоїтися.

Коли я приходжу додому, мама,

Більше нічого не болить.

Я дивлюся на тебе, мамо,

Я схожа на сонечко !!!

Коли я приходжу додому, мама,

Я відчуваю запах хліба.

Спасибі, дорога мама,

Що я знаходжу тебе тут !!!

Я йду додому, мама,

Обійняти тебе, посміхнутися тобі.

Я йду додому мама

Дозвольте мені сказати тобі,

Як сильно я тебе люблю !!!

Я йду до тебе, мамо,

Бажаю багато років !!!

Сьогодні твій день, мама,

Вклоняюся і дякую !!!",- написала Людмила.

На кадрах жінка сиділа в кріслі і щось розповідала. Ролик Людмила супроводила різними картинками.

Фанати почали активно коментувати публікацію:

"Вітаю! Бажаю вашій мамі найголовнішого, міцного здоров'я і довголіття", "Здоров'я і довгих років життя вашої матусі", "довгих років життя вашій мамі. Добра, тепла і здоров'я всій Вашій родині", "де дано? Ми сумуємо за ним в телеграмі", " вітаємо...Молодець...просто красуня!!!!! Міцного здоров'я і довгих років життя.поваги і великої любові від.весь .... бажавши.щоб у правнуків на весіллях танцювала!!!!", "Бабулька красуня! Довгих років життя і міцного здоров'я!".

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