Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде популярні шоу "Холостячка" і "Україна має талант" відправився на відпочинок з дружиною і трьома дітьми.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим телеведучим на телеканалі СТБ. Він прославився завдяки своїй роботі в багатьох проектах, але серед них найпопулярнішими є: "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант".

Так, цього разу Григорій Решетник опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі телеведучий разом зі своєю сім'єю - дружиною Христиною і трьома синами - Іваном, Дмитром і Олександром вирушили в парк розваг, який знаходиться в Туреччині.

"Рай задля діти і місце, де дорослий також відчувають себе діти",- підписав фото телеведучий.

Шанувальники залишили для сім'ї безліч приємних коментарів: "Чекайте нас завтра вранці)", "Круто місце, влітку теж були", "Дуже красиво", "Вечірнє шоу дуже круте! Минулого року наша дочка за руку щовечора тягнула туди", "Класні", "Красиві дуже", "Яка неймовірна краса".

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