Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук вирішила поділитися своєю особистою мудрістю, з приводу життя і відносин, висловившись в Instagram.

Анна Саліванчук активно веде профіль в Instagram і розповідає про себе найцікавіше в Сторісах. Причому зірка також нерідко викладає пости з роздумами про сімейне життя, Відео зі спільного відпочинку і кадри з заходів.

Цього разу Анна висловилася про ранкову сварку з чоловіком і примирення, після того, як усвідомила свою помилку. За словами Анни, потрібно ставитися до дрібниць простіше і в моменти сварок з близькими згадувати про те, чому вони були щасливі.

"Не гнівіть Бога, життя прекрасне! Насолоджуйтесь кожним моментом і слухайте свою музику 🙏 🏻 » - завершила висловлювання Анна».

"Ви назад включили фільтр, а де ж природна краса; 🔥Аня - ви просто ангел спасибо дякую за поради🔥; Ві прекрасна😍 😍; це точно❤; мудро! 🙏 Дуже правильні слова!!» - відповіли в мережі.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук прийшла на інтерв'ю, в якому розповіла багато фактів про своє життя і складні періоди. Розмова торкнулася і скандали з її чоловіком Олександром Божковим. Вона розповіла з якими проблемами вони стикаються у відносинах.

Ведуча запитала, чи можуть дійти їх сварки до ляпасів.

"Ти знаєш, раніше не бувало, а зараз вже дійшло до того, що пару раз бувало. Він мені відповідь давав...У нього була така легенька, щоб мене якось заспокоїти. Ну у нього є стоп слово таке, яке я ненавиджу, після якого я просто припиняю і йду. Я ненавиджу це слово і не скажу", — розповіла актриса.

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