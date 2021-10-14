Відомий український артист Віктор Павлик показав свого маленького сина Михайла від молодої дружини Катерини Репяховой на відпочинку.

Як передає Politeka.net, Віктор Павлік є популярним українським артистом. Він прославився завдяки участі в групі "Анна Марія". Також його виконання пісні "Ти подобаєшся мені" Сергія Лазо, стала найкращим ліричним шлягером в Україні. Нещодавно у нього народився син - Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз він перебуває на відпочинку в Туреччині разом зі своєю молодою дружиною Катериною Репяховою та їхнім маленьким сином Михайлом, якого вони довго приховували від медіа. На кадрі Віктор Павлік тримає на руках і обіймає 4-місячного сина.

"Релакс", - підписав фото артист.

Шанувальники залишили їм безліч приємних слів в коментарях, де вкотре підкреслили, що Михайло схожий на батька: "Папкіна копія", "Як ви схожі, це диво!", "Хороший малюк", "Які красиві", "Маленьке щастя", "Ви обидва такі хороші!".

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