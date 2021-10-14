Український продюсер і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який нещодавно став втретє батьком, нагадав українцям, від кого насправді залежать їхні життя.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов і Катя Осадча спочатку був одружений на актрисі Людмилі, яка була старша за телеведучого на 10 років. Знаменитість йому народила дочку Ксенію, яка в 2011 році стала мамою. А в 2017 році Юрій одружився на Каті Осадчій. У пари відразу з'явився син Іван, а нещодавно телеведуча народила другого сина Горбунову-Данила. Як Катя, так і Юрій, активно веде сторінки в соціальних мережах, де діляться всім цікавим.

На новому фото в Instagram Юрій показав українського солдата. Він гуляв по полю в повній амуніції.

"Там, де ми, там Україна", - було написано на фото.

"З Днем захисника і захисниць України, люди-воїни! Люди-велетні! Нехай свята Покрова оберігає ваше життя і здоров'я !! Як і ви, оберігаєте нас і наше життя !! Слава Україні!!",- написав Юрій під фото.

Нагадаємо, Горбунов в шортах з незвичайним написом похвалився відпочинком на морі

А ще Politeka писала, що незадоволені українці вимістили свій гнів на Юрія Горбунова

Також Politeka повідомляла, що Осадча засвітила свій особистий басейн і Елітний особняк під Києвом



