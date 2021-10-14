Відома артистка і дружина популярного продюсера Потапа (Олексія Потапенко) Настя Каменських показала завзятий танець, засвітивши шанувальникам свій новий оригінальний образ в шовковому вбранні.

Популярна виконавиця за час відпустки встигла відзняти багато матеріалів для шанувальників. Оскільки Настя захоплена активним веденням профілів в Instagram і Тік-Ток, вона часто викладає досить незвичні ролики.

До того ж Каменських подобається дуріти на камеру і показувати різні образи перед шанувальниками. Найчастіше зірка хвалиться нарядами під час дурнуватих танців. Цього разу в синій шовковій сукні Настя покружляла перед об'єктивом.

Коротка довжина вбрання і пишна зачіска з яскравим макіяжем добре поєднувалися між собою, а завзяті рухи відразу надали Насті впевненості. Зірка не стала приховувати і фігуру, показавши себе зблизька.

Також Настя опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька нових фото. На знімку щаслива Настя Каменських позує біля музею.

"Толедо виявився зовсім не таким, як ти собі його уявляєш по картинках з гугла. Він ще цікавіше і красивіше. Архітектура захоплює, а енергія міста обіймає спокоєм і величчю. Напишіть, хто був, ваші враження", - звернулася до українців Настя Каменських.