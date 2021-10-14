Відомий шеф-кухар і головний суддя популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво привітав українців верхи на коні в національному костюмі.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився в Україні завдяки своїй роботі в шоу "МастерШеф", де він вже 11 сезонів залишається головним суддею.

Так, цього разу Ектор Хіменес-Браво опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку він верхи на білому коні в національному українському костюмі - у вишиванці і шароварах, а в руці він тримає український прапор. Під фото він вирішив привітати українців з важливим святом.

"ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА!



Друзі, в цей день не хочу говорити гучних слів і красивих промов. Просто спасибі вам. Кожен, хто захищає нашу країну ціною свого життя — справжній герой, про який ми повинні знати.



Вони можуть бути непомітні в ваш звичний життя. Але завдяки їм українці можуть спати спокійно. У нас мирне, Чисте небо, діти ростуть, ми займаємося улюбленою справою, бізнес розвивається, а Україна живе.



Все це, заслуга наших захисників



Дорогі дівчата, я знаю ви любити вітати в таке свято своїх чоловіків. Не думайте, що в цей день їм потрібні дорогі подарунки.. Ні.



Просто зробіть свій чоловік приємний сюрприз, подаруйте емоцію. Смачна вечеря при свічках, поїздка на картингах, поїздка в гори або нове місто, здійсните невелику мрію ваш улюблений.



Нам завжди потрібен ваш турбота, любов і підтримка. Ми хочемо знати, що ви поруч.



Адже українці точно знають, що їхні захисники поруч і бережуть їх спокій день і ніч.



Спасибі вам за це, зі святом!",- подякував українцям Ектор Хіменес-Браво.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для шеф-кухаря: "Справжній козак", "Істинний Український козак".

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