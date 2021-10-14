Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала суддею шоу" Україна має талант", висловилася про свої враження з приводу участі в проекті та досвіді, який отримала за час роботи з колегами.

Цього разу під новими фото, зробленими під час роботи над зйомками чергового ефіру, Ксенія вирішила висловитися з приводу задумки стати суддею «Україна має талант». За словами актриси, таке рішення увірвалося в її життя абсолютно несподівано.

І її першою емоцією була-паніка, адже вона ніколи раніше не була в такому амплуа, це ж величезна відповідальність. Але прийшовши на кастинг, сівши за стіл разом з Женею, вони так швидко розслабилися і вхопили саму суть завдання в шоу, що провели його легко і круто, і сумнівів у ній не залишилося ні на секунду.

"Тоді я оголосила собі і своєму світу, що готова до нового досвіду і все буду для цього робити... і через час я опинилася вже за справжнім столом, перед справжньою сценою талант-шоу в оточенні колег і виряченими і від страху, і від захоплення очима. Звичайно, я зіткнулася не тільки зі своїми страхами, але і з купою хейта з боку людей, мовляв "хто вона така", "актриса - це не талант". І я розумію цих людей, адже навіть я сама себе хейтила, колись. Але якщо вже глибше розуміти те, що відбувається-це моя реальність, мій шлях і мій досвід, просто трохи за рамками комфорту і в цьому вся сіль :)

У нас було 10 знімальних днів і кожен день я сиділа відкривши рот. Тому побачити таку кількість талантів і божественних нагород, якими володіють люди - це теж нагорода і потрапляння в саме серце!» - поділилася думками Ксенія.

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