Відома продюсер і колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова разом з дочкою Наташею звернулася до українців.

Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. Також вона є співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко.

Так, цього разу Ірина Горова опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона разом зі своєю дочкою Наташею позує на камеру в бежевому пальто. Як відомо, Горові часто проводять час разом і є не просто мамою і донькою, а справжніми подругами.

"Любов, спокій, щастя, надзвичайна ніжність, радість - слова спливаючі в голові, коли спілкуєшся з близькими і рідним людьми, дітьми, коли проводиш з ними час, не включаючи телефон і не відволікаючись на зовнішній світ. Саме в такі моменти відкриваєшся природі, своєму істинному "Я", внутрішньому світу і хочеш, що б ці моменти з'являлися все частіше і тривали довше. Але потім згадуєш, що потрібно повернутися до дуже важливого і цікавого проекту, який захоплює, заворожує, змушує зануритися, забуваючи про все.

Приходить час, коли починаєш замислюватися, як зберегти все і нічого не втратити, як розподілити час, бути скрізь і при цьому не ловити муки совісті за те, що не приділила належної уваги. І як підтвердження моїм постійним метанням між проектами і особистим, на форумі відповідала на пару питань для блогу, один з яких звучав приблизно так: "Ірина «а ви до яких ближче жінкам? Тим, які вважають EBIDTA або тим, які можуть присвячувати час собі і працювати для власного задоволення?"І раптом мене осінило! якраз під час відповіді, я зрозуміла, що питання не правильний, і мої внутрішні думки неправильні, не в тому напрямку, справа не в формі, не в тому, що ти робиш, не в EBIDTA і NP, не в розподілі часу, людино/годин, переодяганні спідниць і штанів і встрибуванні в різні ролі, а в тому, що б всередині збалансувати енергії, сильну і слабку, чоловічу і жіночу, ніжну і грубу, цілеспрямовану і ледачу і тоді не потрібно буде шукати гармонію в зовнішньому, вона буде всередині. І це зовсім не просто, тим більше що останні років 15, все робила для розвитку саме войовничої свого боку, яка допомагала будувати і розвивати команди, а ніжну і тендітну залишила до кращих часів. Думаю багатьом дівчатам це знайоме, особливо тим, хто навчився рахувати цифри і ставити глобальні плани по захопленню всесвітів.

Тому пропоную задуматися: як часто ви працюєте з цим, як часто звертаєтеся до себе з такими питаннями і які практики використовуєте? Чи є запит на жіночність у сильних жінок?",- запитала Ірина Горова українців.

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