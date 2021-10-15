Дружина Григорія Решентика, який веде шоу "Холостячка", Христина показала, як проводить час під Анталією, Туреччина, і похвалилася фігуркою.

Як пише Politeka.net, Христина і Григорій одружилися в 2010 році. У 2013 році дружина телеведучого народила сина Івана, а вже в 2017 другого сина - Дмитра. На цьому пара не зупинилася, адже третій син, якого назвали Олександр, з'явився в 2020 році.

На нових фото Христина здалася в шортиках і футболці. Решетник стояла біля стінки, демонструючи розкішну фігурку. Як можна зрозуміти, красуня відпочиває зараз в Туреччині і розповіла про готель:

"Тут для дітей і під дітей-стилізовані номери готелю, кожна деталь для справжнього лицаря))

Мені самій подобається - так що спасибі дітям, що ми відчуваємо себе малим".

А на відео Христина була вже в купальнику і шортиках.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Королева, 2 кадр вогонь", " яке хороше і просте фото. Поділіться будь ласка секретом такої красивої фігури".

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