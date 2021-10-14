Український ведучий "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Горняк побували на яскравій вечірці з переодяганнями.
Популярний телеведучий разом з дружиною веде активний спосіб життя, іноді буваючи на цікавих заходах, передає Politeka.net.
Зокрема, на нових фото в Instagram Остапчук розповів, що побував з дружиною на вечірці з переодяганнями. Пара приміряла образи циган. Так, Христина одягла сукню з корсетом, обв'язавши стегна яскравою хусткою, а в волосся вставила красиву квітку.
На одному з кадрів красуню підняли вгору кілька чоловіків, а та широко посміхалася.
"Це була найкраща паті, на якій я був.
Хлопці, друзі, організатори - ви просто нереальні 🥰", - написав Володимир Остапчук.
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За півгодини пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Краш❤️", "ви дуже красива пара", "це вечірка року", " Спасибі! Це дійсно було дуже круто 🔥 Раді для вас створювати і реалізовувати! ❤ ️ ", "Класні фото", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Христина і Володимир Остапчук одружилися в минулому році практично відразу після розлучення ведучого з першою дружиною. У тому шлюбі у Остапчука залишилися син Еван (2018 р.н.) і дочка Емілія (в 2013 р.н.).
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