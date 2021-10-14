Актриса Ірина Сопонару, одна з резиденток "Жіночого кварталу", яка нещодавно розкрила свого бойфренда, показала стильний образ, порадувавши українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є успішною актрисою, яка стала однією із зірок проекту "Квартал 95" - "Жіночий квартал". У Ірини сотні тисяч передплатників в Instagram, де радує фанатів своєю творчістю, а також кадрами з особистого життя.

На новому фото Ірина показала цікавий образ. Сопонару одягла довгу сукню з вирізом від стегна. Актриса позувала біля дерев, вражаючи стрункістю ніжок.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

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"Вау, красуня", " Іришка, ти супер-красуня, а ніжки босоніж ще красивіше, спасибі велике, побільше таких фото з ніжками босоніж. Супер дуже класно виглядає", " типу Райський сад і Єва-спокусниця. А Адам дрихне))".

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