Співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", яка нещодавно припинила існування, показала новий образ на радість фанатів.
Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха є успішною вітчизняною співачкою. Популярність артистці принесла група "НеАнгели", в якій зі Славою Камінської зірка співала більше 10 років. Зараз Слава почала сольну кар'єру, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На новому фото Вікторія з'явилася в сукні, рожевих колготках і гольфах, а образ доповнила стильним піджаком. Смеюха посміхалася, демонструючи стрункі ніжки. Зірка додала кілька фото в публікацію, щоб фанати змогли оцінити фігурку у всій красі.
"Навіть якщо вам здається, що особисті межі людини досить широкі, вам тільки здається. Пам'ятайте - за вами завжди спостерігають, і варто переступити межу, як доведеться неситися з усіх ніг....
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І це правильне рішення, яке, втім, багатьом здається не обов'язковим", - написала Вікторія.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Чітко"," лялечка"," яка красива, яскрава і щаслива"," ніяк не могла вас сьогодні в Одесі виловити","Чарівна".
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