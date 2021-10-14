Актриса Анджеліна Джолі, колишня дружина біда Пітта, а зараз посол доброї волі ООН, показала себе в новому образі, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Анджеліна Джолі є актрисою світового масштабу. Зірка знялася в десятках фільмів і продовжує працювати в кадрі. Актриса отримала "Оскар", три" Золотих глобуса " і безліч інших нагород. 46-річна зірка не веде сторінку в Instagram, але фанати активно ведуть фан-профілі в соціальній мережі.

Так, на одній з найпопулярніших фан-сторінок з'явилося нове фото Джолі. Зірка була в блузі, верхній гудзики якої розстебнула. Анджеліну сфотографували в русі, що додало ефектності кадру.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "Вау, лук дивовижний"," прекрасна королева краси", " як накажете, Королева!", "Я так сильно тебе люблю".

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