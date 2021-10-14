Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, соліста групи 5'nizza, Сніжана показала, яку влаштувала ефектну фотосесію, надівши вузьке боді.
Як пише Politeka.net, Сніжана з Сергієм вже більше 10 років разом. Пара донині разом і щаслива, хоч і довелося пройти через численні зради соліста групи 5'nizza. Дружина Бабкіна активно веде сторінку в Instagram, де розповідає про йогу і медитації, а також ділиться багатьом іншим.
На новому відео Сніжана з'явилася у вузькому Оді і ботфортах. Дружина Бабкіна сиділа навпочіпки, грайливо позуючи перед оператором.
"Провела П'ятницю в компанії моїх Фей", - написала Сніжана під роликом.
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"Таку красу назнімали!
Після такої фотосесії, відчуття що вагонів 8 розвантажили", - додала Бабкіна.
Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Дуже красиво"," Чарівна"," яка кайфова"," Мур, ти сьогодні велика молодець", " На себе не схожа... А взагалі, дуже прикольно!", "Жінка-кішечка".
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