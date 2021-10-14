Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, хто є автором її розкішних образів, а також вразила новим луком на проекті.
Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук стала новою ведучою зіркового шоу" Танці з зірками", замінивши там Тіну Кароль. Телеведуча досить популярна, адже за нею стежать сотні тисяч українців в Instagram, де Іванна ділиться багатьом цікавим.
На новому відео Онуфрійчук була в прозорому вбранні. Зірка показала, як наводила марафет, а після цього позувала біля блискучої стіни.
"Любов до Фролова", - написала Іванна.
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Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:
"Ось я теж подумала... хто створює ці шедеври на тобі?", "Вибачте, по іншому не скажеш!
Скажіть, ви сукні Самі купуєте або стилісти чаклують?) ", "Це просто нереально крутий і красивий образ. Начебто якась фея. Браво Фролову".
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