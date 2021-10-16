"Я їх взагалі не впізнала"

Українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) і молдавський виконавець Дан Балан продовжують бути об'єктом обговорень і суперечок в Мережі.

Як відомо, кілька років Тіні та Дану приписували роман (з часів їх першого спільного суддівства на шоу "Голос країни"). Нещодавно пара розставила всі крапки над "i", та пояснила, що між ним ніколи не було любовних зв'язків, а тільки дружба і симпатія. Тим не менш, шанувальники досі плекають надію, що Кароль з Баланом одружаться.

На одній з фан-сторінок зірок в Instagram, опублікували фотоколаж, порівнявши їх дитячі та дорослі фото, передає Politeka.net.

"Крізь роки посмішка Тіни не змінюється", - йдеться в підписі.

Публіка звернула увагу на те, як схожі артисти в дитинстві, бурхливо обговорюючи пост в коментарях:

"Змінюється тільки кількість зубів)😍❤️"

"Щастя Тетяні і Дану. Разом або порізно значення не має"

"Хто вони один одному? - ніхто, просто знайомі, були інтрижки на роман, але нічого не вийшло!"

"Які чудові дітки"

"Дан і Тіна в дитинстві дуже схожі. А зараз Біла королева і смаглявий принц"

"Я їх взагалі не впізнала"

"досі хочу вірити що він покличе Тіночку заміж"

Нагадаємо, Дан Балан не зміг приховати захоплення від присутності Кароль, з'явилося відео: "розтанув, розслабився"

Як повідомляла Politeka, Дан Балан в капелюсі заінтригував знімком в компанії миловидної блондинки: "це твоя дама серця?"

Також Politeka писала, що Кароль показала силу своєї привабливості, з'явившись в образі "нареченої"